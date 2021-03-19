Yağmur Sarnıç'ı tutabilene aşk olsun! Yine Seren Serengil'i hedef aldı

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç ile Seren Serengil arasındaki polemik bitmiyor. Daha önce Serengil'in kendisini yayında eleştirmesine kızan Sarnıç yine kendisiyle ilgili haber görünce ağzını bozdu.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Seren Serengil'in vajinasıyla ilgili ağza alınmayacak hakaretler eden Sarnıç, kendisine gelen eleştiriler sonrası yeni bir açıklama yaptı.

'NAMUSUMA VE ANNELİĞİME LAF EDİLDİ!'

Sarnıç, "Namusu haysiyetimi evlatlarımı ağzına alanın ağzına bacağımı sokarım. Haddinizi bileceksiniz bana ahlak dersi verecek en ahlaksız insan sensin. Yok öyle çıkıp adam tutup iftiralar attıracaksın, çocuklarım elimden alınsın diye her türlü kötülüğü yapacaksın. Benim namusuma anneliğime laf edeceksin ben de susacağım..."





Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'in yaşama amacının da erkek olduğunu iddia etti.



