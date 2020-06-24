Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi - Son Dakika

Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi

Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasında olduğu eski futbolcu Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürüldü. İddiaya göre, Yağmur Sarnıç ile arkadaşı Erdi Sungur, İ.Y.'ye cinayetleri işlemesi için 10 milyon lira teklif etti.

Eski futbolcu Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Sarnıç'ın yanındaki şüpheli tutuklanırken, üçüncü kişinin ifadesindeki Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürüp, Düzce'de gömeceklerine dair öne sürülen iddia şaşkınlık yarattı.

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Yağmur Sarnıç, geçen mart ayında Düzce'de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi Erdi Sungur'la yakalandı. Habertürk TV'den Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın bulunduğu araçta iki silah çıktı. Soruşturma kapsamında bir süre sonra Sungur'u saklayan İ.Y. gözaltına alındı. İddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürtmeyi planlıyordu. İ.Y. ifadesinde cinayet planını da anlattı:

"ÖLÜRSE PARA YAĞMUR'A KALACAK"

"Kahvaltıda Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptılar. Parasını almak için öldüreceklerini söylediler. Erdi, bana, 'Eğer Emre'yi öldürürsen para Yağmur'a kalacak. Bu paradan sana 10 milyon lira vereceğim. Sen bize bu işi yapacağımız yeri göstereceksin' dedi.

Yağmur Sarnıç, 'Emre'yi öldürünce buralara gömsek olur. Buralarda kimse yok' dedi. Erdi de 'Tabi olur' dedi. Dönerken aracın torpidosundaki iki tabancayı gösterdiler. 'Niyetimiz ciddi, bu adamı ortadan kaldıracağız. Şu an öldürüp gömmek için yer arıyoruz. En uygun da senin gösterdiğin yer' dediler."

"AMACIMIZ SİZİ VE EMRE BEY'İ ÖLDÜRMEKTİ"

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp ise iddiaları Erdi Sungur'un da itiraf ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dosyanın içeriğini görünce şok yaşadık. Emre Aşık'ı öldürtme planı üzerinden davaya müdahil olduk. Bu planı Yağmur Sarnıç'la birlikte yapan Erdi Sungur şu anda tutuklu. Erdi Sungur bunu bana açık açık anlattı. 'Amacımız sizi ve Emre Bey'i öldürtmekti. Bu konuyu kökünden temizlemekti' dedi."

Emre Aşık, Sarnıç, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:22 

Son Dakika Spor Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi - Son Dakika Spor
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