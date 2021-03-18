Eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç, sunucu Seren Serengil hakkında şok sözler sarf etti. Ağza alınmayacak sözler sarf eden Sarnıç, sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte şok gerilimin perde arkası...
Seren Serengil'in canlı yayında kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç, yaptığı paylaşımla şoke etti.
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18.03.2021 15:40:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmur Sarnıç'tan Seren Serengil'e şok sözler! - Son Dakika