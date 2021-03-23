Yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D650 karayolunda yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak refüje düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Poyrazlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan ve takla atan araç refüje ters şekilde düştü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçtan çıkartılan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA