Son Dakika Haberleri: Yağmur sebebiyle 5 araç birbirine girdi
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Yağmur sebebiyle 5 araç birbirine girdi

48 dakika önce

Balıkesir'in Bandıma ilçesini öğle saatlerinde etkisi altına alan yağış kazalara sebebiyet verdi.

Yağmur sebebiyle 5 araç birbirine girdi, System.String[]

Balıkesir'in Bandıma ilçesini öğle saatlerinde etkisi altına alan yağış kazalara sebebiyet verdi.


Bandırma'nın işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde ilk yağmurun yağmasıyla birlikte kayganlaşan asfaltta 10 S 10429 plakalı servis otobüsü frene basınca savruldu. O esnada yolun kıyısında park eden araçlara çarparak maddi hasar meydana geldi. Araç, yolun aşırı kaygan olmasından dolayı 100 metre ilerde durabildi. Servis içerisinde olan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 5 araçlık meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet personeli güvenlik tedbiri aldı. Kısmen kapanan yolu açmak için çekici çağırıldı. Gerekli çalışmaların yapılmasından sonra yol normale döndü.


Hızı zaman zaman 45 kilometreyi bulan rüzgarla birlikte yağışın artması sonucu esnaflar zor durumda kaldı. Yağıştan etkilenmemek için bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle işlerine gitti. - BALIKESİR

Atatürk Caddesi, Balıkesir, Bandırma, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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