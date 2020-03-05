Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü - Son Dakika
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Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü

14 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta derin göçükler meydana gelirken, bazı araçlar açılan göçüklerin içine düştü.

Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta derin göçükler meydana gelirken, bazı araçlar açılan göçüklerin içine düştü. Hemen her yağmurda benzer görüntülerin yaşandığı söyleyen mahalleli, çözüm istedi.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak, İzmir halkına zorlu bir gün yaşatıyor. Şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana gelirken, yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Şehrin birçok noktasında, trafik polisleri sıkışıklığı açmak yoğun çaba sarf ediyor. Alpaslan Mahallesi 1620/12 sokakta da yağış sebebiyle asfaltta göçükler meydana geldi. Göçüklerde biriken sular çevre sakinlerine zor anlar yaşatırken, iki otomobil de açılan derin göçüklere düşmekten kurtulamadı. Maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, sokağa gelen ekipler hem temizlik hem de göçükleri doldurmak için çalışmalara başladı. Aracıyla açılan göçüklerden birine düşen sürücü, o anları şöyle anlattı:

"Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm. Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. 'Allah' dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık. Kaportada biraz hasar var. Alt takımda hasar olup olmadığı serviste belli olacak."

'DEFALARCA SÖYLEDİK AMA ÖNLEM ALINMADI'

Mahalle sakinleri de hemen her yağmurda sokaklarında benzer görüntülerin olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllardır aynı mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Yurt (55), "50 senedir burada oturuyorum. Maalesef bu durum İzmir'in çilesi. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ne yazık ki sonuç alamadık. Bir aydan beri mahalleye beton atılsın diye söylememize rağmen sonuç alınamadı. Her yağmurda bunu yaşıyoruz" dedi.

Durumu çok kez bildirdiklerini ancak geri dönüş alamadıklarının altını çizen Resul İnce (60) ise, "Bu kış 4 araba bu sokakta çukura düştü. Başka hiçbir yerde bu görüntüyü bulamazsınız. Belediyeye söyledik ama hiçbir çözüm alınamadı. Bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre sağanak yağışın öğle saatlerine kadar etkili olacağı, akşam saatlerinde ise şehri terk edeceği öğrenildi.


Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:22 Kaynak: DHA
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