Yağmur sebebiyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Yağmur sebebiyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı.

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yollar trafiğe kapatıldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü Edirne'de, aniden bastıran yağmur zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun su birikintilerinin oluştuğu İstasyon Mahallesinde, tren geçidinin bulunduğu yol da suyla kaplanınca trafiğe kapatıldı. Göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış kısa sürede etkisini kaybetti. - EDİRNE

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