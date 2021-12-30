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Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

30.12.2021 09:41
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

Kocaeli'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı eski İstanbul Caddesi Kent Konut 1. Etap önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Ö idaresindeki 34 VJ 8700 plakalı Toyota marka otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, karşı şeritten gelen Ö.Ç. idaresindeki 41 NS 050 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 NS 050 plakalı ticari araç içerisinde bulunan D.Ç. ve 34 VJ 8700 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü U.Ö yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Ardından yaralılardan biri Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı

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Otomobil, Kocaeli, TOYOTA, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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