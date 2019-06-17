Son Dakika Haberleri: Yağmur sebebiyle sığındıkları tünelde cip çarptı
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Yağmur sebebiyle sığındıkları tünelde cip çarptı

1 saat önce

Tayland'da yağmurdan kaçmak için tünele giren ve yol kenarına park eden bir grup motosikletliye, ıslak yolda kontrolden çıkan cip çarptı.

Yağmur sebebiyle sığındıkları tünelde cip çarptı, System.String[]
Tayland'da yağmurdan kaçmak için tünele giren ve yol kenarına park eden bir grup motosikletliye, ıslak yolda kontrolden çıkan cip çarptı. Meydana gelen kazada 5 motosikletli yaralandı.
Kaza, Chiang Mai eyaletinin Chiang Mai şehrindeki otoyolda 13 Haziran'da meydana geldi. Trafik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cipin sürücüsünün sol şeritten orta şeride geçmeye çalıştığı, ancak tünelin hemen girişinde, yolun da ıslak olması sebebiyle cipin kontrolden çıktığı görüldü. Kontrolden çıkan cipin, yağmurdan kaçmak için tünelin içerisinde, yol kenarına park etmiş motosikletli gruba çarptığı, çarpmanın etkisi ile motosikletlilerin yola savrulduğu görüldü.
Yerel medya, meydana gelen kazada 5 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtirken; kaza sebebiyle bölgede yoğun trafiğin oluştuğunu duyurdu.


 


- Tayland
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:51 Kaynak: DHA
Tayland
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