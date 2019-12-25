Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü - Son Dakika

Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde devam eden yağışlar dolayısıyla yollara kayan toprak, düşen kaya parçaları ile devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde devam eden yağışlar dolayısıyla yollara kayan toprak, düşen kaya parçaları ile devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.


İlçeye bağlı Çamlı Mahallesi ile Kösbucağı bölgesinde 3 gündür süren yağış dolayısıyla köy yolları üzerinde zaman zaman küçük çaplı toprak kaymaları, kaya düşmesi ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşandı. Yol güzergahında 24 saat hazır bekletilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım ekipleri trafiği engelleyici olumsuzluklara anında müdahalede bulundu.


Yetkililer dağlık bölgelerde yağışlarla gevşeyen toprak örtüsünün tehlikeli olduğunu belirterek, oluşabilecek heyelan, yer yer toprak kaymaları ile kaya düşmesi gibi olumsuzluklara karşı sürücüler ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Çamlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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