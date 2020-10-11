Yağmur sonrası Aydos Ormanı'nda atlı polislerden mangal denetimi - Son Dakika

Yağmur sonrası Aydos Ormanı'nda atlı polislerden mangal denetimi
11.10.2020 00:57
İstanbul'da yağmurların sona ermesinin ardından atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı'nda mangal denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul'da yağmurların sona ermesinin ardından atlı polisler, Kartal Aydos Ormanı'nda mangal denetimi gerçekleştirdi. Piknik yapan vatandaşlar, ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler, orman yangınlarının sıkça görüldüğü Kartal Aydos Ormanı'nda mangal denetimine çıktı. Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşlara yönelik ateş, mangal veya semaver yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
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