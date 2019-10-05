Son Dakika Haberleri: Yağmur sonrası deniz kenarında yürüyüş ozon tedavisi etkisi yaratıyor
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Yağmur sonrası deniz kenarında yürüyüş ozon tedavisi etkisi yaratıyor

40 dakika önce

Deniz havasının insan sağlığına fizyolojik ve psikolojik açıdan birçok faydası olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, "Depresyon tedavisinde denizin kesinlikle önerilmesi gerekiyor.

Yağmur sonrası deniz kenarında yürüyüş ozon tedavisi etkisi yaratıyor, System.String[]
Deniz havasının insan sağlığına fizyolojik ve psikolojik açıdan birçok faydası olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, "Depresyon tedavisinde denizin kesinlikle önerilmesi gerekiyor. Ayrıca yağmurlu, şimşekli, gök gürültülü havalardan sonra deniz kenarında yürümek doğal ve bedava bir ozon tedavisi etkisi yaratıyor" dedi.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nin araştırması denize yakın bölgelerde yaşayan insanların depresyon, kaygı bozukluğu ya da diğer psikolojik rahatsızlıklara yakalanma oranının yüzde 41 daha az olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar denize yakın bölgelerde yaşayanların daha temiz hava soludukları için daha sağlıklı olduklarını ifade etti. Denizin insan vücudu için tam bir şifa kaynağı olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, depresyon tedavisinde denizin kesinlikle önerilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Denizin kokusu, rengi, sesi, havası tam bir şifadır. Denizden her şeyiyle faydalanmalıyız. Açık havada, deniz kenarında egzersiz yapmak, kapalı ortamda egzersiz yapmaya göre çok daha fazla kalori yaktırır. O anlamda da bize çok faydalıdır. Kan daha fazla pompalandığı için hem beynimize oksijen daha fazla gidecek hem iyi bir kardiyovasküler egzersiz yaptığımız için de seratonin gibi endorfinlerimiz daha çok yükselecek" diyen Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, "Böyle bir durumda insanın deniz kenarında depresyona girmesi mümkün mü? Hele ki bizim ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili. Depresyonla ilgili bir çok faktör olabilir ama tedavisinde kesinlikle deniz önerilmelidir. Deniz kenarında yürüyüş olur, yüzme olur, bunları yapamıyorsanız denize karşı oturmak, keyifli bir çay ya da kahve içmek bile depresyon tedavisinde yer almalıdır" açıklamasında bulundu.

ŞİMŞEKLİ HAVADAN SONRA 'DENİZ' ÖNERİSİ

Yağmurlu havalardan sonra deniz kenarında yürümenin doğal ve bedava bir ozon tedavisi olduğunu vurgulayan Dr. Begüm Öztürk, bu sayede enfeksiyon, kanser ve kalp hastalıklarından korunmada yardımcı olacağını ifade ederek, "Özellikle yağmurlu, şimşekli, gök gürültülü havalardan sonra deniz kenarında bol miktarda ozon gazı oluşur. Ozon günümüzde yardımcı tedavi olarak kullanılıyor. Hem antibakteriyerel hem de bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleri var" diye konuştu.

"AYDA 2 KEZ DENİZE ULAŞIN"

Denize uzak olanlar için tavsiyede de bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öztürk, "Denize ulaşmaya çalışmalılar. Belki her gün deniz kenarına gelemeyebilirler ama ayda birkaç kez deniz kenarına gelip yürüyüş yapmak faydalı olur" dedi.


İngiltere, Yağmurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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