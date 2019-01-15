Son Dakika Haberleri: Yağmur Sonrası Göle Dönen Yollarda Mahsur Kaldılar

Yağmur Sonrası Göle Dönen Yollarda Mahsur Kaldılar

43 dakika önce

Yağmur sonrası göle dönen yollarda mahsur kaldılar Sağanak yağış nedeniyle su basan cadde ve sokaklarda ulaşım güçlükle sağlanıyorHATAY - Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yolları adeta nehre çevirdi.

Yağmur sonrası göle dönen yollarda mahsur kaldılar
Sağanak yağış nedeniyle su basan cadde ve sokaklarda ulaşım güçlükle sağlanıyor

HATAY - Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yolları adeta nehre çevirdi.
Sağanak yağış Antakya, Defne ve Samandağ ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde yağışların da etkisiyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Önceki günlerde baraj kapakları açılması sebebiyle tek yönü suyla dolan Hatay Havaalanı yolunun diğer yönü de şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Ekipler havaalanının gidiş ve dönüş yönleri kapanmaması için seferber oldu.
Dozerler ve karayolları ekipleri alanda çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

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