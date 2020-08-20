Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü: Kirden deniz görünmedi - Son Dakika

Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü: Kirden deniz görünmedi

İSTANBUL - İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur sonrası Üsküdar açıklarında ortaya çıkan görüntü bu kadarına pes dedirtti. Su şişeleri, maskeler, izmaritler ve daha bir çok katı atık boğazın en güzel noktalarından birisi olan Üsküdar açıklarında denizin üzerini kapattı.

Üsküdar açıklarındaki manzara havadan görüntülendi

Sağanak yağmur sonrası denizi görünmez hale getiren atıklar havadan görüntülendi. Su şişelerinden korona virüs salgınına tedbirlerin başında yer alan maskelere kadar bir çok atığın görüldüğü denizde yağmur şiddetini artırdıkça kirlilikte arttı. Havuz makarnasının bile görüldüğü denizde kaydedilen görüntüler bu kadarına pes dedirtti. Futbol topunun bile görüldüğü boğazda denizin üzeri katı atıkla kapandı.