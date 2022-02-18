Yağmur sonrası İstanbul'u kaplayan kara bulutlar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.

TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 10.00'da yüzde 59 olarak ölçüldü.