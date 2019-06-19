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Yağmur sonrası kaybolan çoban aranıyor

1 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, evli ve 4 çocuk babası çoban Bahtiyar Yaylaevi (45), dün yağan sağanağın ardından ortadan kayboldu.

Yağmur sonrası kaybolan çoban aranıyor, System.String[]
AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, evli ve 4 çocuk babası çoban Bahtiyar Yaylaevi (45), dün yağan sağanağın ardından ortadan kayboldu. Yaylaevi'nin hayatından endişe eden ailesinin ihbarıyla arama çalışması başlatan jandarma, çobanın sele kapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Dikmen ve Yeniköy Mahalleri arasında Babdağ eteklerinde koyun çobanlığı yapan Bahtiyar Yaylaevi'nden, dün bölgedeki sağanağın ardından haber alamayan ailesi endişelenerek dağda koyunlarla kaldığı ağıldaki çadıra gitti. Koyunları ağılda bulan yakınları Yaylaevi'ne ulaşamayınca endişelenerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Harekete geçen jandarma, Yaylaevi'ni bulmak için arama çalışması başlattı. Yaylaevi'nin bölgede yağan aşırı yağmurlardan oluşan sele kapılmış olabileceği üzerinde çevrede arama-kurtarma çalışması başlattı. Yeniköy ve Dikmen Mahalle halkı ile jandarma ekipleri aramalarını sürdürürken, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:53 Kaynak: DHA
Jandarma, Karacasu, Aydın, Güncel
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