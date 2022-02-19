Üye Girişi
Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu - Son Dakika

Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu

19.02.2022 08:22
Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çıkarak durabildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çıkarak durabildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde dün saat: 18.00 sıralarında K.Y. (39/E) idaresindeki 45 AHH 694 plakalı tır, yağışdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücü K.Y. sırt bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken bir süre trafiğe kapatılan yol tırın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı Manisa FK'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı Manisa FK'da Ümraniyespor hazırlıkları başladı

Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:18 Genel başkan aşı karşıtı açıklamalar yaptı, Facebook Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfasını kapattı
08:06 Bugün hava nasıl olacak? 19 Şubat 2022 hava durumu
07:56 Sevgili kriterlerini açıklamıştı! Hülya Avşar, 12 yıl sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:53 Memlekete cenaze taşıyordu! Otobüs şarampole yuvarlandı, 2 kişi öldü 27 kişi yaralandı
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 08:29:54. #1.13#
SON DAKİKA: Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement