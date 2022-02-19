Yağmur sonrası kayganlaşan yol kazaya neden oldu - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüje çıkarak durabildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde dün saat: 18.00 sıralarında K.Y. (39/E) idaresindeki 45 AHH 694 plakalı tır, yağışdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak durabildi. Kazada sürücü K.Y. sırt bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Yaralı Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken bir süre trafiğe kapatılan yol tırın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA