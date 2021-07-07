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Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Son Dakika

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

07.07.2021 10:02

- Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.

- Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı izleyenleri hayran bıraktı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökkuşağı meydana geldi. Çıldır ilçesi kırsalında gözlemlenebilen gökkuşağı görenleri büyüledi.

Gökkuşağının yağmurdan sonra çıktığını söyleyen 12 yaşındaki Öner Yıldız, "Çok güzel bir görüntü. İzlemeye doyamıyoruz" dedi.

Gökkuşağı nasıl oluşur?

Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olaydır. Gökkuşağında görülen yedi renk, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, lacivert, mavi ve mordur. Tipik bir gök kuşağı kırmızı, turuncu, yeşil, mavi ve mor renklerinden meydana gelen bir renk sırasına sahip bir veya daha fazla aynı merkezli arklardan oluşur.

Yağmur sonrası gökkuşağı şöleni

Gökkuşakları, ışık ışınlarının yağmur damlaları ve sis tanecikleri tarafından kırılması, yansıtılması ve dağıtılması ile meydana gelir. Büyük damlaların meydana getirdiği kuşaklar en parlak ve renk ayrılması en belirgin olanlarıdır. Küçük yağmur damlalarının meydana getirdiği kuşaklar ise daha zayıf ve daha geniş olurlar. Bunun en tipik örneği sis kuşağı olarak da isimlendirilen ve sis bulutu veya buğusu tarafından meydana getirilen beyaz kuşaklardır.

Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Ardahan, Çıldır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı - Son Dakika


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