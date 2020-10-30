Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı İstanbulluları karşıladı. Gökyüzünde beliren gökkuşağının renkli görüntüsü kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara yağmur yağışı etkisini gösterdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Yağmurun ardından gökyüzünde oluşarak İstanbulluları karşılayan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
(İHA)
- Kaynak: İHA
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