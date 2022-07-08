Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
AĞRI Ağrı'da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.
Ağrı'nın Küpkıran mahallesinde yağmur sonrası yağmur bulutlarının dağılması ve güneşin kendisini göstermesiyle ortaya çıkan ve kendisine hayran bırakan gökkuşağı kent genelinde seyredilebildi. Renk cümbüşüyle etkisi gösteren gökkuşağı yaklaşık 1 saat boyunca izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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