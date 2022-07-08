Ağrı'nın Küpkıran mahallesinde yağmur sonrası yağmur bulutlarının dağılması ve güneşin kendisini göstermesiyle ortaya çıkan ve kendisine hayran bırakan gökkuşağı kent genelinde seyredilebildi. Renk cümbüşüyle etkisi gösteren gökkuşağı yaklaşık 1 saat boyunca izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

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