YAĞMUR SONRASI TAŞKIN EKİLİ ALANLARA ZARAR VERDİ - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde 27 Kasım Cumartesi başlayan, ertesi gün de etkisini sürdüren sağanak sonrası yaşanan taşkında serasını su basan üreticilerden Ramazan Al, Bu yıl mahsulümüz çok iyi ve verimliydi. Daha hiç hasada başlamamıştık. 60 - 70 bin lira civarında zararımız var dedi.

Serik'te cumartesi günü sağanak sonrası meydana gelen taşkında tarım alanları zarar gördü. Sarıabalı mahallesi Yemişlitahta mevkiinde örtü altı serasında domates üreten Ramazan Al, Sel geldi, bir yıllık emeğimizi aldı, gitti. Çare bulamadığımız için tüm emeklerimiz yok oldu. Borcumuz var. Özellikle ilaççılara ve fidecilere borcumuz var. Yetkililerden destek bekliyoruz. Kendimizden daha fazla önem verdiğimiz, ürettiğimiz domatesimizi yağmurdan gitti diye konuştu.

60-70 BİN LİRA ZARAR Serasında 2 dönüme ekili domatesinin zarar gördüğünü anlatan Al, Bu yıl mahsulümüz çok iyi ve verimliydi. Daha hiç hasada başlamamıştık. 60 - 70 bin lira civarında zararımız var. Su, seradaki domateslerimizi köklerinden sökerek, götürdü. Hasar tespit çalışması yapıldı diye konuştu. SEL SU MOTORUNU GÖTÜRDÜ

Açık alanda sebze üretimi yapan, aynı adı taşıyan çiftçi Ramazan Al ise tarım alanında bel hizasına kadar yükselen sudan dolayı ekili fasülye ve patlıcanın zarar gördüğünü söyledi. Al, taşkında sulama motorunun akıntıyla kaybolduğunu belirtti.