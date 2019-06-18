Son Dakika Haberleri: Yağmur sonrası yoğun temizlik
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Yağmur sonrası yoğun temizlik

1 saat önce

Altındağ Belediyesi, başkentteki sağanak yağışlar sonrası yüksek kesimlerden akan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

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Altındağ Belediyesi, başkentteki sağanak yağışlar sonrası yüksek kesimlerden akan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.

Ankara'da devam eden yoğun sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle akan topraklar, Altındağ Belediyesi tarafından kamyon ve kepçelerle kaldırıldı. Yüksek bölgelerden akan toprak ve çamurların mazgalları tıkamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, sokakları tertemiz hale getirdi. Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Doğantepe, Çamlık, Battalgazi ve Alemdağ gibi dik yokuşların bulunduğu mahalleler başta olmak üzere, Altındağ'ın genelinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Sel sularının taşıdığı toprak birikintileri nedeniyle yollar kapanmazken, altyapı giderlerinde de tıkanma yaşanmadı.

Ekipler seferber oldu

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Metrekareye düşen yağmur miktarının oldukça fazla olduğu günler yaşıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak aldığımız önlemler ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, bazı olumsuz durumların kısa sürede üstesinden geldik. Sel sularıyla taşınan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için anında müdahale ettik. Meteorolojiden gelen raporlar doğrultusunda halkımızın olumsuzluklarla karşılaşmaması için ekiplerimiz seferber olmuş durumda" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:41 Kaynak: İHA
Ankara, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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