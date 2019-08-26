Son Dakika Haberleri: Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı
Son Dakika Güncel Haber

Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı

1 saat önce

KÖPRÜ TAHRİP OLDU, ARAÇLARI SEL GÖTÜRDÜOltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alatarla Köyünü vurdu.

Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı, System.String[]

KÖPRÜ TAHRİP OLDU, ARAÇLARI SEL GÖTÜRDÜ
Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alatarla Köyünü vurdu. İlçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki köyde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu sebebiyle ulaşımı sağlayan köprü tahrip oldu. Sel suları Ali Kartal'a ait traktör ile Abdulkadir Zengin'e ait minibüsü götürdü. Elektriğin kesildiği köyde yağmur yağışı devam ediyor.


Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde
Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı ABD Savunma Bakanlığı'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içen kız sosyal medyada viral oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 23:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]