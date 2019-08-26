Yağmur suları, dağdaki taşları ve çalıları mahalleye taşıdı
1 saat önce
KÖPRÜ TAHRİP OLDU, ARAÇLARI SEL GÖTÜRDÜOltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alatarla Köyünü vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:23 Kaynak: DHA
KÖPRÜ TAHRİP OLDU, ARAÇLARI SEL GÖTÜRDÜ
Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alatarla Köyünü vurdu. İlçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki köyde akşam saatlerinde başlayan yağmur ve dolu sebebiyle ulaşımı sağlayan köprü tahrip oldu. Sel suları Ali Kartal'a ait traktör ile Abdulkadir Zengin'e ait minibüsü götürdü. Elektriğin kesildiği köyde yağmur yağışı devam ediyor.
Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı ABD Savunma Bakanlığı'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içen kız sosyal medyada viral oldu