Yağmur suları, mezar stellerini ortaya çıkardı - Son Dakika
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Yağmur suları, mezar stellerini ortaya çıkardı

6 saat önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, yağmur toprağı aşındırınca ortaya mezar stelleri çıktı.

Yağmur suları, mezar stellerini ortaya çıkardı, System.String[]

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, yağmur toprağı aşındırınca ortaya mezar stelleri çıktı. Steller, müze ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Yeniyenice Mahallesi'nde, yağan şiddetli yağmur toprağın aşınmasına neden oldu. Böylelikle de açığa mezar stelleri çıktı.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, stellerin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Ardından da durumu Bandırma Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen müze görevlileri, stelleri Bandırma Müzesi'ne taşıdı.

Balıkesir Valiliği'nce Bandırma Müze Müdürlüğü uzmanlarınca söz konusu steller ile açığa çıktıkları alan ve kalıntılar üzerinde inceleme başlatıldığı bildirildi.


Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:40 Kaynak: DHA
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