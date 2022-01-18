Yağmur suları Roma dönemine ait mezarı açığa çıkardı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasının ardından Roma dönemine ait mezar ortaya çıktı. Bölgede devriye görevini sürdüren jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde fark edilen mezara ait insan kemikleri Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Akçapınar Mahallesi'nde Su Depo su mevkisindeki orman yolunda devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, yağmurun etkisiyle toprak kaymasının yaşandığı alanda insan kemikleri buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Manisa Müze Müdürlüğünden uzman ekiplerin yaptığı incelemede Roma döneminden kalma mezar olduğunu ve kemiklerin bu mezara ait insan kemikleri olduğunu tespit edildi. Kemikler müze müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kemiklerin bulunduğu bölge jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.