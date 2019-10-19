Son Dakika Haberleri: Yağmur suları tarihi eserleri ortaya çıkardı
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Yağmur suları tarihi eserleri ortaya çıkardı

2 saat önce

Tokat'ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.

Yağmur suları tarihi eserleri ortaya çıkardı, System.String[]

Tokat'ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Bağbaşı köyü ilkokulu çevresinde tarihi eserlerin bulunabileceği yerlerin ve sit alanlarının kontrolünü yaparken tarihi kalıntıları fark etti. Yağmur sularını ortaya çıkardığı tahmin edilen küp ve tarihi kalıntıların çevresinde güvenlik önlemi alındı. Müze müdürlüğünce bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. - TOKAT

Bağbaşı, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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