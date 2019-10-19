Yağmur suları tarihi eserleri ortaya çıkardı
2 saat önce
Tokat'ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
Tokat'ta yağmur suları küp ve tarihi kalıntıları ortaya çıkardı, kazı çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Bağbaşı köyü ilkokulu çevresinde tarihi eserlerin bulunabileceği yerlerin ve sit alanlarının kontrolünü yaparken tarihi kalıntıları fark etti. Yağmur sularını ortaya çıkardığı tahmin edilen küp ve tarihi kalıntıların çevresinde güvenlik önlemi alındı. Müze müdürlüğünce bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. - TOKAT
EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO askeri yaralandı Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular