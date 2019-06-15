Son Dakika Haberleri: Yağmur sularını temizlerken elektrik akımına kapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yağmur sularını temizlerken elektrik akımına kapıldı

4 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ucu açık bırakılan sokak aydınlatma lambasından elektrik akımına kapılan bir kişi yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Yağmur sularını temizlerken elektrik akımına kapıldı, System.String[]
Balıkesir'in Erdek ilçesinde ucu açık bırakılan sokak aydınlatma lambasından elektrik akımına kapılan bir kişi yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Maşatlık mevkiinde Ali Haydar Sarı Parkı girişinde bulunan tafelerden birinin işletmesini alan Niyazi Algiç, işyerinde tadilat yapıyordu. Bu arada sabaha karşı yağan yağmurdan biriken yağmur sularını süpüren Niyazi Algıç birden elektrik akımına kapıldı. Olay yerine çağırılan 112 ekibi yaralıyı hemen Bandırma Devlet Hastanesine kaldırdı. Duran kalbi çalıştırılan genç yoğun bakımda hayata tutunma mücadelesi veriyor. Emniyet yetkililerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Erdek, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur sularını temizlerken elektrik akımına kapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]