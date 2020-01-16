Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş - Son Dakika

Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş

6 saat önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağışta toprağın aşınmasıyla ortaya çıkan 2 antik mezar stelinin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş, System.String[]

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, şiddetli yağışta toprağın aşınmasıyla ortaya çıkan 2 antik mezar stelinin, Roma dönemine ait olduğu belirlendi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özden Ürkmez, "Aile üyelerini temsil eder ve bu mezar stelleri aileler adına yapılırlar. Bu sahneler, Anadolu'ya Persler tarafından getirilmiştir ve en erken örnekleri Balıkesir'de görülür" dedi.

Bandırma'ya bağlı Yeniyenice Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağmurda toprağın aşınması sonucu 2 antik mezar steli, ortaya çıktı. İlçe sakininin ihbarı üzerine Balıkesir Jandarma Komutanlığı ekipleri, stellerin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı ardından durum, Bandırma Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen müze görevlileri, stelleri Bandırma Arkeoloji Müzesi'ne taşıdı. Balıkesir Valiliği'nden Bandırma Müze Müdürlüğü uzmanlarınca steller ile açığa çıktığı alan ve kalıntılar üzerinde inceleme başlatıldığı belirtildi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Özden Ürkmez, mezar stelleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mezar stellerinin, Roma dönemine ait olduğunu belirten Doç. Dr. Ürkmez, "Çok iyi korunmamışlar ama üzerlerindeki sahnelerin ne olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Stellerin üzerindekiler Anadolu ve Batı Anadolu'da sıkça gördüğümüz ziyafet ve kline sahneleridir. Aile üyelerini temsil ederler ve bu mezar stelleri aileler adına yapılırlar. Bu sahneler Anadolu'ya Persler tarafından getirilmiştir ve en erken örnekleri de Balıkesir'de görülür. Roma döneminde bu ikonografinin bölgede devam ettiğini görüyoruz. Bu steller Anadolu'daki 700- 800 yıllık geleneği gösteriyor. İlk ve son örnekleri de bu bölgededir" diye konuştu.


Balıkesir, Bandırma, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:18 AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
20:18 Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af - Son Dakika
20:16 Ağrı'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
20:15 Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti - Son Dakika
20:15 Ağrı'da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:27:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmur sularının ortaya çıkardığı mezar stelleri, Roma dönemine aitmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]