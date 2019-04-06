Yağmur Sularıyla Yükselen Dereden Geçmeye Çalışan Sürü Zor Anlar Yaşadı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yağmur sularının yükselttiği dereden geçmeye çalışan büyükbaş hayvanlar, sulara kapılma tehlikesi geçirdi.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, yağmur sularının yükselttiği dereden geçmeye çalışan büyükbaş hayvanlar, sulara kapılma tehlikesi geçirdi.
Son günlerde ilçe kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle Ağılcık Mahallesi yakınlarında bulunan dere, yağmur sularıyla yükseldi. Çobanlar
tarafından eve götürülen hayvanların geçişi sırasında dere sularının yükselmesi, sürüye zor anlar yaşandı.
Sürü sahipleri, hayvanların sele kapılmaması için yoğun çaba harcadı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hayvanların dereyi geçmek için verdikleri mücadele görülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:03 Kaynak: AA
Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu
Son Dakika! TRT, Sandık Sayımlarını Canlı Yayın İçin YSK'ya Başvurdu
ABD'li Üst Düzey Yetkili: Guaido'nun Tutuklanması Maduro'nun Son Hatası Olacak
1956'dan Bu Yana Mahalle Muhtarlığını Yürüten Aile, Muhtarlık Yarışını Kaybetti