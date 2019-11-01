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Yağmur suyu 5 evi kullanılamaz hale getirdi

6 saat önce

Yağmur suyu 5 evi kullanılamaz hale getirdi Gece başlayan sağanak, vatandaşları uykusunda yakaladıSAMSUN - Samsun'da gece başlayan sağanak nedeniyle 5 evi su bastı.

Yağmur suyu 5 evi kullanılamaz hale getirdi

Gece başlayan sağanak, vatandaşları uykusunda yakaladı

SAMSUN - Samsun'da gece başlayan sağanak nedeniyle 5 evi su bastı. Yağmura gece yakalanan ev sakinleri, sabah uyanınca evlerinin su bastığını fark ettiler.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde gece başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları tıkanan menfezlerden akamayınca evlerin içi suyla doldu. Mahalle halkı, sabah uyandıklarında evlerinin su bastığını fark ettiler. Mahallede bulunan 5 ev yağmur suları nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan eşyalar sular altında kalırken, mahallenin bir bölümü de sular altında kaldı.

Evini su bastığı için bütün eşyalarının sular altında kaldığını ifade eden 62 yaşındaki Saliha Özmalkoç, "Torunum sabah su içmeye kalkmış. 'Anneanne kalk boğuluyoruz' dedi. Bir kalktım her şey su altında kalmış. Hemen elektrik fişlerini çektim. Zaten ev su dolmuştu, kapıyı açınca daha da çok su oldu. Yatağım, yorganım, beyaz eşyalarım hepsi su altında kaldı. Bizi görenler Allah rızası için buna bir çare bulsun. Bunun daha kışı var" dedi.

Yağmurdan etkilenen diğer vatandaşlar ise, "Gece yağmur yağdı. Evimizin içine su bastı. Her taraf sel oldu. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştular.

Bölgeye giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalledeki ve evlerdeki suyu çekme işlemine devam ediyor.

Yağmur suyu 5 evi kullanılamaz hale getirdi

Samsun, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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