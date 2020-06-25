Yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

Yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

Bilecik'te metrekareye 24.5 kilogram yağış düşerken, geçtiğimiz yıllarda her yağışta su baskınlarının yaşandığı ve esnaf ile vatandaşın mağdur olduğu Çınar marketler bölgesinde bu kez sel baskını yaşanmadıBilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Hürriyet Mahallesi'nde...

Bilecik'te metrekareye 24.5 kilogram yağış düşerken, geçtiğimiz yıllarda her yağışta su baskınlarının yaşandığı ve esnaf ile vatandaşın mağdur olduğu Çınar marketler bölgesinde bu kez sel baskını yaşanmadı

Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Hürriyet Mahallesi'nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu yıl 21 Haziran Pazar günü metrekareye 14.5 kilogram, 22 Haziran Pazartesi günü 24.5 kilogram ve 23 Haziran Salı günü ise 20.9 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. İstiklal Mahallesi Kent Sitesi parkı ile Dedeoğlu Caddesi arasındaki bölüm ile Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar'ın olduğu bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yapılan çalışmalar ani yağışların verdiği olumsuzlukları en aza indirdi. Su alış yerlerinin artırıldığı çalışmaların tamamlanması ile birlikte başta Çınar Marketler bölgesi, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önü ve birçok noktada meydana gelen su baskınları tamamen çözüme kavuşacak. Ayrıca Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aşırı yağışlar sonrasında mazgal temizlikleri gerçekleştirilerek, oluşabilecek baskınlar en aza indirilmesi sağlanıyor" denildi. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika

Son Dakika

12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Cesetler çöp poşetlerine konuluyor 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, kurban pazarlarında hisseli satışlarda vatandaşları bekleyen tehlike için uyardı 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu 11:09 Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
12:40
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'teki konuşması sonrası kendisine yönelik başörtüsü saldırılarına yanıt verdi
12:38
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
12:24
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
12:19
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
12:16
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
12:11
Yolda yürürken ayağına takılan çamur parçası sayesinde köşeyi döndü
11:53
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
11:52
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
11:50
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
11:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 13:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]