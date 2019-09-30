Son Dakika Haberleri: Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı
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Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

22 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmur suyu borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Karabağ Mahallesi 2075 Sokak Mercan Sitesi'nde, bir evin istinat duvarındaki yağmur suyu borusuna bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kediyi mahsur kaldığı dar borudan çıkarmayı başardı.

Sağ olarak kurtarılan kedi, saç kurutma makinesiyle kurutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Karabağ, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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