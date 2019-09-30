Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Karabağ Mahallesi 2075 Sokak Mercan Sitesi'nde, bir evin istinat duvarındaki yağmur suyu borusuna bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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