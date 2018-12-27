Son Dakika Haberleri: Yağmur Suyu Dolan Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu

Yağmur Suyu Dolan Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu

59 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri su bastı.

Yağmur Suyu Dolan Ahırdaki Hayvanlar Telef Oldu, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, bazı evleri su bastı. Hayvan ahır olarak kullanılan bir evin bodrum katına dolan sular nedeniyle içerideki 12 kuzu ve 3 koyun telef oldu.

İlçede dün başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle döndüğü ilçede bazı mahallelerde evleri su bastı. Hayriye Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sefer İrem'e sabaha karşı hayvanlarını kontrol etmek için bodrum katındaki ahırın yağmur suyu ile doldurduğunu gördü. İrem'in yardım istediği belediye ekipleri tarafından bodrumda ki su 3 saatlik çalışmayla boşaltıldı. Ağıldaki 12 kuzu ve 3 koyunun telef olduğu tespit edildi. 4 koyun ve büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı. Yağışın gece boyunca devam ettiğini söyleyen Sefer İrem, "Gece ahıra indiğimde suyla dolduğunu fark ettim, jandarma ve belediye ekiplerine haber verdim. Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlarım telef oldu" dedi.

Belediye ekiplerinin gece boyunca mahalle mahalle dolaşarak, su baskını yaşanan yerlerde çalışma yaptığı bildirildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:30 Kaynak: DHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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