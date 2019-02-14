Yağmur Suyu Giderine Sıkışan Kedi Kurtarıldı
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yağmur suyu giderine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, yağmur suyu giderine sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Sokak'taki apartmanın önündeki yağmur suyu giderinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi, kafese konularak Ereğli Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:47 Kaynak: AA
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