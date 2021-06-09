Yağmur Suyu Hat Bağlantısı Yapıldı, Yol Asfaltlanarak Hizmete Sunuldu - Son Dakika

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Çünür Mahallesi 250 ve 274 Caddede yapılan yağmur suyu altyapı çalışmalarının ardından yol Fen İşleri Müdürlüğünce asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Isparta Belediyesi şehirde eksiklikleri bulunan yağmur suyu hat çalışmalarını ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çünür Mahallesi pazaryeri önünde bulunan 250 ve 274 Caddedeki yağmur suyu altyapı bağlantıları yapılarak, batı Çünür bölgesinden gelen suların Lagus Deresine deşarjı sağlandı. Altyapı çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğünce bölgede asfalt çalışmaları gerçekleştirildi.

250 ve 274 cadde de yağmur suyu altyapılarının bulunmadığını ve yapılan çalışmayla bunun çözüme ulaştırıldığını söyleyen Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Muhtar Derebek, yağmur suyu hattının Çünür'ün batı kesimiyle bağlantısının da sağlandığını aktararak, "DSİ'mizin daha önce yapmış olduğu büyük kanala bağlantısı yapıldı ve Lagus deresine deşarjı gerçekleştirildi. Şimdi de asfalt çalışmaları yapılarak mağduriyetimiz giderildi. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e bizlere göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim" dedi.