Yağmur suyu hatları temizleniyor - Son Dakika

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri yağışların artması ile birlikte meydana gelebilecek su baskını ve taşkınlara tedbir almak amacıyla şehir genelinde mazgal temizliklerini sürdürüyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde yürütülen mazgal temizliği çalışmalarıyla, olası yağışlardan dolayı meydana gelebilecek su baskınların önüne geçilmesi hedefleniyor.



Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, diğer ilçelerde ise şube müdürlüklerine bağlı ekipler temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapının sorunsuz çalışması, yollarda meydana gelebilecek tahribatın önlenmesi ve en önemlisi can güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmalarda su baskınlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.



Yağmur suyu hatlarının tıkanmasına neden olan yaprak, taş ve atıkların mazgalların kaldırılarak temizlenmesiyle birlikte hattın sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor. Düz cadde ve sokaklardaki hatlarda eğim olmadığından dolayı daha çabuk tıkanma yaşandığından temizlik çalışmaları diğer hatlara göre daha sık gerçekleştiriliyor. Periyodik olarak yapılan çalışmaların yanında yoğun yağışlarda meydana gelen ani su baskınlarında da ekipler anında müdahale gerçekleştiriliyor. - SAMSUN