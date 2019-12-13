Yağmur suyu hatları temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmur suyu hatları temizleniyor - Son Dakika

Yağmur suyu hatları temizleniyor

6 saat önce

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri yağışların artması ile birlikte meydana gelebilecek su baskını ve taşkınlara tedbir almak amacıyla şehir genelinde mazgal temizliklerini sürdürüyor.

Yağmur suyu hatları temizleniyor, System.String[]

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri yağışların artması ile birlikte meydana gelebilecek su baskını ve taşkınlara tedbir almak amacıyla şehir genelinde mazgal temizliklerini sürdürüyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde yürütülen mazgal temizliği çalışmalarıyla, olası yağışlardan dolayı meydana gelebilecek su baskınların önüne geçilmesi hedefleniyor.


Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, diğer ilçelerde ise şube müdürlüklerine bağlı ekipler temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapının sorunsuz çalışması, yollarda meydana gelebilecek tahribatın önlenmesi ve en önemlisi can güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmalarda su baskınlarına karşı önlem alınması amaçlanıyor.


Yağmur suyu hatlarının tıkanmasına neden olan yaprak, taş ve atıkların mazgalların kaldırılarak temizlenmesiyle birlikte hattın sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanıyor. Düz cadde ve sokaklardaki hatlarda eğim olmadığından dolayı daha çabuk tıkanma yaşandığından temizlik çalışmaları diğer hatlara göre daha sık gerçekleştiriliyor. Periyodik olarak yapılan çalışmaların yanında yoğun yağışlarda meydana gelen ani su baskınlarında da ekipler anında müdahale gerçekleştiriliyor. - SAMSUN

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, su baskını, Tekkeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı
KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar! Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son Dakika Haberleri
22:03 Kaçak ocakta ölen Afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
22:02 Şili'de orman yangınları nedeniyle kırmızı alarm verildi - Son Dakika
22:01 Ankara Devlet Tiyatrosu Malatya'da "Leyla ile Mecnun" oyununu sahneledi - Son Dakika
22:00 Bakan Kasapoğlu, başarılı sporculara ödül verdi - Son Dakika
21:58 İstanbul'da yeditepe huzur denetimleri -3 - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmur suyu hatları temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]