Yağmur suyu hatları ve ızgaralar temizleniyor - Son Dakika

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Yağmur suyu hatları ve ızgaralar temizleniyor
6 saat önce
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanıklıkları gidermek ve yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla şehirdeki kanal ve yağmur suyu hatlarıyla bacalarında temizlik çalışması başlattı.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tıkanıklıkları gidermek ve yaz döneminde kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla şehirdeki kanal ve yağmur suyu hatlarıyla bacalarında temizlik çalışması başlattı.
Bahar aylarının başlaması ile birlikte muhtemel olabilecek yağışlarda yaşanabilecek sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle yağışlı havalarda yollarda biriken sel sularının tahliyesini sağlayan yağmur suyu kanallarında biriken çöpleri ve çamurları temizliyor. Kanallarda çamurları temizleyen ekipler, bol miktarda toprak ve çöp çıkarıyor. Ekipler bu çalışmalarını da trafiğin yoğun olmadığı saatlerde gerçekleştiriyor. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:08 Kaynak: İHA
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