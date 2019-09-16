Son Dakika Haberleri: Yağmur suyu hatları yenileniyor
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Yağmur suyu hatları yenileniyor

1 saat önce

Düzce Belediyesi şehir merkezi alt yapısında çalışmalarını sürdürüyor.

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Düzce Belediyesi şehir merkezi alt yapısında çalışmalarını sürdürüyor.


Düzce Belediyesi şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Fevzi Çakmak mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 80 metre uzunluğunda belirlenen noktaya yeni yağmur suyu hatta çekiyor. 300'lük beton boru ile yapılan çalışma sayesinde ani sağanak yağışlar sonucu yolda su birikintilerinin oluşması engellenerek şehrin alt yapısı giderek daha sağlıklı hale getirilecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
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