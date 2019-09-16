Yağmur suyu hatları yenileniyor

Düzce Belediyesi şehir merkezi alt yapısında çalışmalarını sürdürüyor.



Düzce Belediyesi şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Fevzi Çakmak mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmasına başlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 80 metre uzunluğunda belirlenen noktaya yeni yağmur suyu hatta çekiyor. 300'lük beton boru ile yapılan çalışma sayesinde ani sağanak yağışlar sonucu yolda su birikintilerinin oluşması engellenerek şehrin alt yapısı giderek daha sağlıklı hale getirilecek. - DÜZCE