Yağmur suyu hatlarındaki atıklar temizleniyor

Yağmur suyu hatlarında bakım ve onarım çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, yapılan temizlik çalışmaları sırasında cam şişe, plastik şişe, naylon poşet, çocuk bezi, gıda paketleri ve balçık gibi maddelerin çıkarıldığını aktardı.

Temizlik çalışmalarının gece-gündüz demeden sürdüğünün altını çizen İdare, yağmur suyunun sürükleyip tıkanmalara sebebiyet veren atıkları temizleyerek su tahliyesinin daha kolay sağlanacağını aktardı.

Yağmur suyu hatlarının çöp alanı olmadığını hatırlatan HATSU, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.