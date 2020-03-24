Yağmur suyu hatlarını tıkayan atıklar temizlendi - Son Dakika

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Yağmur suyu hatlarını tıkayan atıklar temizlendi
25 dakika önce
HATSU, yağmur sularının sürüklediği atıklardan dolayı tıkanan yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ile birlikte yere atılan atıklar nedeniyle tıkanan yağmur suyu hatlarına yönelik temizlik seferberliği başlatan Genel Müdürlük, yapılan temizlik çalışmaları sırasında çıkarılan plastik şişe, plastik bardak, naylon poşet ve gıda paketleri gibi atıkların çıkarıldığını bildirdi.
Sağanak yağışlar ardından da temizlik çalışmalarının gece-gündüz demeden sürdüğünün altını çizen İdare, yağmursuyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:39 Kaynak: Bültenler
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