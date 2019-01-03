Son Dakika Haberleri: "Yağmur Suyu Hattı" Çalışmaları Hız Kesmiyor

"Yağmur Suyu Hattı" Çalışmaları Hız Kesmiyor

57 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, düşük kotta bulunan ve yağışlarda sıkıntıyı yaşayan Aliağa'nın Yenimahalle ve Siteler mahallelerine 2.3 milyon liralık yatırımla atık su ve yağmur suyu hattı döşeyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla başlattığı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu yıl pek çok bölgede çalışan İZSU ekipleri, Aliağa'nın Yenimahalle ve Siteler mahallelerinde de çalışmalara başlıyor. Bu kapsamda 2 mahalleye 1.5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 3 kilometrelik atık su kanalı döşenecek. Çalışmalar 2.3 milyon liraya mal olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:45 Kaynak: Bültenler

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Aliağa, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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