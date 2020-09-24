Yağmur suyu hattına düşen inek, kepçeyle kurtarıldı - Son Dakika

Yağmur suyu hattına düşen inek, kepçeyle kurtarıldı
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur suyu hattına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur suyu hattına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçeyle kurtarıldı.
Çukurköy Mahallesi'nde yapımı devam eden yaklaşık 5 metre derinlikteki yağmur suyu hattına ineğin düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Önce kepçeyle beton kuyunun çevresi kazıldı. Ardından kuyuya giren itfaiye erleri ineğin gövdesine halat bağladı. Kepçeyle düştüğü yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
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