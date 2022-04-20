Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor

20.04.2022 15:42

Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Süleymanpaşamız TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamada yıllardır sorunlar yaşıyor"TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil...

Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: "Süleymanpaşamız TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamada yıllardır sorunlar yaşıyor"

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil dolgu alanında yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor. CHP'li TESKİ yönetimini suçlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşamız TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamada yıllardır sorunlar yaşıyor" dedi.

Suyun denize karıştığı noktada zaman zaman renk değişimleri gözlemlenirken, çevreye ise kötü bir koku yayılıyor. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin kontrolünde bulunan bölgede, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın denize atık su boşaltılmadığını ifade etmesine rağmen ortaya çıkan görüntüler ise, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj görüntülerinin yeniden yaşanmasının habercisi olarak yorumlanıyor.

"Konunun muhatabı TESKİ Genel Müdürüne seslenmek istiyorum"

Bölgede kısa bir inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ben doğrudan konunun muhatabı TESKİ Genel Müdürüne seslenmek istiyorum. Süleymanpaşamız TESKİ'nin iş bilmezlikleri ile ilgili ciddi anlamada yıllardır sorunlar yaşıyor. Sadece Süleymanapaşa'da değil, tüm Tekirdağ'da bu sorunlar yaşanıyor. İşte bu yağmur suyuna karışan kanalizasyonlardan kokudan durulmuyor. Daha önce bu konuyla ilgili Kadir Başkan bir açıklama yapmıştı. 'Ya onlar yağmur suyu. Lağım değil' demişti. Gelsin o zaman bir kokuya baksın. Daha doğrusu TESKİ'den sorumlu genel müdür bir dinlesin. Öyle kaçak yerlere, değişik yerlere deşarj yapmakla, Altınova sahilinde kaçak deşarjlarla olmaz bu işler. Şu an denizin dibindeyiz, kanalizasyon atıkları denize akıyor. Bunun rezilliğini bütün milletimiz, 210 bin kişi çekmek zorunda kalıyor. Yazın Kiraz Festivalimiz var. Kiraz Festivalinde de aynı sorunu sıkıntıyı yaşayacağız. Dolayısıyla TESKİ'nin bugün batmasına sebep olan kişilerden biri olan genel müdür, orada oturacağına, kalkıp bu sahilleri bir kontrol etmesi lazım. 1 buçuk katrilyon devasa borcu olan bir TESKİ. Batma noktasına gelmiş demeyeceğim, batmış bir TESKİ maalesef. Bizim yaklaşık 135 kilometre sahil hattımız var. Sahilin tamamına kanalizasyon salan bir TESKİ. Allah, Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Anlaşılan 2 yıl daha bu iş bilmez genel müdürü ve yardımcılarının bu sıkıntılarını yaşayacağız" dedi.

Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor
Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor
Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor
Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor
Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı Tekirdağ'da yağmur sebebiyle pazar kurulmadı KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti KAHRAMANMARAŞ - Kar ve yağmur suları 4 ilde barajlardaki doluluk oranlarını yükseltti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:15:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yağmur suyu hattına kanalizasyon atıklarının karışması sebebiyle denize pislik akıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement