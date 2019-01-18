Son Dakika Haberleri: Yağmur Suyu Izgaraları Çalındı

Yağmur Suyu Izgaraları Çalındı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 20'ye yakın yağmur suyu mazgalı çalındı.

Yağmur Suyu Izgaraları Çalındı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 20'ye yakın yağmur suyu mazgalı çalındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde son günlerde rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası hırsızlığı arttı. Kent genelinde her mahalle ve sokakta yer alan yağmur suyu ızgaraları, hırsızlar tarafından çalınmaya başlandı. Daha çok İsmetpaşa ve Bahçeağıl Mahallesi'ni mesken tutan hırsızlar, bu bölgelerde yaklaşık 20 yağmur suyu ızgarası çalarak kayıplara karıştı. Kapaklı Belediyesi konu ile ilgili emniyete şikayette bulundu. Emniyet ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:45 Kaynak: İHA

Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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