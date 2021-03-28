Yağmur suyu ızgaraları temizleniyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlarla birlikte yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgaralarının temizliğini sürdürüyor. Manisa Merkez Sekiz Eylül Caddesi'nde de yapılan çalışmalarda sorun oluşturabilecek ızgaralar temizlendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aşırı yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmur suyu ızgara temizliklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Manisa Merkez'de 13 mahallede tamamlanan çalışmalar, bu yıl da geri kalan mahallelerde sorunlu noktalarda yapılacak temizlik çalışmalarıyla devam ediyor. İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 8 Eylül Caddesi gibi ana arterlerde başlanan temizlik çalışmalarına daha sonra da mahalle içlerinde bulunan sorunlu noktalarda devam edilecek. Çalışmaların Akhisar, Saruhanlı ve Turgutlu'da toplam 20 bin civarı yağmur suyu ızgarası ve 2 kilometre boy ızgara temizlikleri ile devam edeceği öğrenildi.

Ekipler 7 gün 24 saat görevinin başında

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesi Sekiz Eylül Caddesi üzerinde bulunan yağmur suyu ızgaralarını temizleyerek, sağlıklı hale getirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "Yağmur suyu ızgara temizlik çalışmalarımız Manisa merkez dahil olmak üzere il genelinde de devam ediyor. Merkezde İzmir Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, ve Sekiz Eylül Caddesi gibi ana arterlerimizde de temizlik çalışmaları sürüyor. Merkez ilçelerimiz ile Akhisar ve Turgutlu'da 5'er bin, Saruhanlı da 2 bin yağmursuyu ızgarası ve yaklaşık 2 kilometre boy ızgara temizliğini 6 aylık süreçte tamamlamış olacağız. Yapacağımız bu çalışmalarla yaşanabilecek su taşkınlarında yağmur sularını kısa süre içerisinde tahliye edip cadde, bulvar ve sokaklarımızda su birikintilerini önleyerek olası sorunların önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA