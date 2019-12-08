Son Dakika Haberleri: Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Ayazma Kalıcı Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur suyu kanalından ses geldiğini duyan vatandaşlar, sesin geldiği bölgeye gidince yavru kediye kanala sıkışmış olarak buldu. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Deprem ekipmanlarıyla betonu kıran ekiple, 1 metre kazı yaparak yavru kediye ulaşabildi.


Islak ve bitkin düşmüş halde kurtarılan kedi ekipler tarafından temizlendi. Süt ile beslenen kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yavru kediyi apartman sakinleri sahiplendi. - KOCAELİ

Başiskele, Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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