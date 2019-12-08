Son Dakika Haberleri: Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı
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Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir sitede yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, kurtarıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, bir sitede yağmur suyu kanalında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Ayazma Kalıcı Konutları sakinleri, yağmur suyu kanalından gelen kedi sesini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, zemin kat balkonun altında bulunan yağmur suyu kanalına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Betonu kıran ekipler 1 metre kazı yaparak yavru kediye ulaştı. Islanıp, bitkin düştüğü belirlenen yavru kedi, temizlenerek havluya sarıldı. Süt ile beslenen yavru kediyi apartman sakinleri sahiplendi.


Başiskele, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
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