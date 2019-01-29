Son Dakika Haberleri: Yağmur Suyu Kanalları Temizlendi

Yağmur Suyu Kanalları Temizlendi

53 dakika önce

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) ekipleri, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon kapaklarını temizledi.

Yağmur Suyu Kanalları Temizlendi, System.String[]
Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) ekipleri, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon kapaklarını temizledi.


SİSKİ Müdürü Aydın Özer, ekiplerin Güres ve Aydınlar caddelerinde çalışma yürüttüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Ağaç yaprağı ve kağıt gibi çöp atıklarının oluşturabileceği tıkanıklık nedeniyle sabah erken saatlerinde çalışma yürütüldü. Amacımız yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşmasını sağlamaktır. Periyodik çalışmalar mevsim boyunca devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Siirt Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu

Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:32:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yağmur Suyu Kanalları Temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]