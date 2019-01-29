Yağmur Suyu Kanalları Temizlendi
53 dakika önce
Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) ekipleri, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon kapaklarını temizledi.
Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi (SİSKİ) ekipleri, yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon kapaklarını temizledi.
SİSKİ Müdürü Aydın Özer
, ekiplerin Güres ve Aydınlar
caddelerinde çalışma yürüttüğünü belirterek, şöyle dedi:
"Ağaç yaprağı ve kağıt gibi çöp atıklarının oluşturabileceği tıkanıklık nedeniyle sabah erken saatlerinde çalışma yürütüldü. Amacımız yağmur suyunun yer altına daha kolay ulaşmasını sağlamaktır. Periyodik çalışmalar mevsim boyunca devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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