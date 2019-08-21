Yağmur suyu mazgalları temizleniyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, ızgara, kanal ve derelerin temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, il genelindeki yağmur suyu ızgaralarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu ızgaraları temizleniyor.



"Çöp atmayın uyarısı"



Çalışmalar hakkında bilgi veren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri; "Şiddetli yağışlar sonrası vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mazgalların temizleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Tıkanmalara sebebiyet vermemesi için vatandaşlarımızı çöplerini ızgara ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda uyarmak isteriz. Amacımız, muhtemel yağışlardan kaynaklanabilecek tıkanıklıklar nedeniyle olası sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem almaktır" dedi. - DÜZCE