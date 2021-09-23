Yağmur suyu oluklarında kış hazırlığı! - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi, yaklaşan kış ayları ve yağmurlar öncesinde kent genelindeki yağmur suyu oluklarında temizlik çalışması başlattı.

Kentin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, kış aylarının ve yağmur mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yağmur suyu oluklarında temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak tespit edilen dolu yağmur suyu oluklarını tek tek temizlemeye başladı. Vatandaşın talepleri doğrultusunda da çalışmalarına devam eden ekipler, yağışlar öncesinde temizlik faaliyetini tamamlayacak.